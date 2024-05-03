根據《洛杉磯時報》記者布哈3日爆料，湖人解雇總教練漢姆已成定局，且最快明天或本周末就會成真，讓他成為自從「小皇帝」詹姆斯加盟湖人以來，第3位宣告下台的總教練，目前能讓詹姆斯感到滿意的新任總教練人選，則是毫無NBA執教經驗的雷迪克或隆多兩名退役球員。

儘管漢姆跟湖人先前簽下4年2000萬美元合約目前只執行一半，但湖人似乎等不及開除漢姆了，布哈說：「漢姆只是湖人失敗之後必須承擔責任的人，就像前教頭佛格一樣成為替罪羔羊，執教詹姆斯領軍的湖人，只有奪冠或失敗下台兩種選項，連兩季沒奪冠就要下台。」

漢姆執教湖人兩個球季期間，拿下90勝74敗，勝率5成49，上季更闖進西區冠軍賽，本季則拿季中錦標賽冠軍，可惜最終都沒奪冠，布哈曾在本季中段爆料過，湖人休息室內氣氛對於漢姆執教感到沮喪，多名球員都不再信任漢姆，如今解雇走人難以避免。

目前可能擔任湖人總教練的潛在名單，除了雷迪克與隆多，前公鹿教頭布登豪瑟、朱萬霍華德、史托茲、艾金生、貝琪哈蒙、湖人助教菲爾漢迪等人都在其中，湖人總管佩林卡勢必會跟詹姆斯進行討論過後，才會決定最後接任人選，畢竟詹姆斯的「意見」最重要。