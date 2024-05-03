《證交所》中台資源科技送件申請股票上市 08:182024/05/03 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中台資源科技(6923)向台灣證券交易送件申請股票上市，為今年度第3家國內公司申請股票上市。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中台資源科技實收資本額8.26億元，主要產品為廢棄物處理，2023年稅前淨利3.18億元，每股稅後盈餘3.08元。 中台資源科技今日送件申請股票上市 《證交所》證交所推出新版ESG數位平台 《台北股市》今年第2家國內公司送件 康霈＊申請上市 #中台資源科技 #申請股票上市 #送件 #證交所 #69 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 《金融》長榮董事遭控內線交易 金管會回應了 16:582024/04/25 財經 簡立忠：強化資通安全 證交所近年推出五大措施 19:592024/05/02 財經 《證交所》凱基美國非投等債ETF 5月2日掛牌上市 07:572024/04/30 財經 京鼎違反內控 證交所開罰10萬元 22:122024/04/26 財經 《產業》寬量國際：台灣生技業「第三波浪潮」生技IPO摩拳擦掌(2-2) 11:082024/04/29 財經 京元電子今停牌 3點宣布處分子公司股權案 17:302024/04/26 財經 《櫃買市場》全景軟體送件申請櫃買 08:182024/04/30 財經 達發30日起得為融資融券交易 19:342024/04/29 財經 證交所6／14開股東會 擬通過4.6元股利分派案 12:082024/04/25 財經 《櫃買市場》汎瑋材料、意藍 申請櫃檯買賣 16:592024/04/30 財經 本周成交量週轉率 傳產股包辦前三名 22:362024/04/26 財經 安特羅生技啟動IPO 腸病毒疫苗深耕小兒防疫市場 20:532024/04/30 財經 福建遊客赴馬祖 陸委會：陸方送件、放陸客來就能實現 13:362024/05/01 兩岸 證交所：除金控股外其餘上市公司Q1財報5／15截止公告 19:252024/05/02 財經 中天、合一連續三屆入選公司治理評鑑前 5％ 23:242024/04/30 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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