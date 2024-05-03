中台資源科技實收資本額8.26億元，主要產品為廢棄物處理，2023年稅前淨利3.18億元，每股稅後盈餘3.08元。

中台資源科技今日送件申請股票上市
《證交所》證交所推出新版ESG數位平台
《台北股市》今年第2家國內公司送件 康霈＊申請上市
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