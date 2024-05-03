美國總統拜登最近在華盛頓的募款活動中，竟稱美國親密盟友日本「仇外」。同時拜登還說，如果日本、印度、俄羅斯和中國大陸更接受移民，那他們的經濟表現會更好。

CNN報導，白宮周四發布的官方紀錄顯示，拜登說：「你們知道嗎？我們經濟成長的原因之一，在於我們歡迎移民。想想看，為什麼中國大陸的經濟停滯得如此嚴重？日本為何陷入困境？為什麼是俄羅斯？為什麼是印度？因為他們仇外。」

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）周四表示，拜登總統將日本和印度描述為「仇外」，是為了設法表達更大的觀點。她解釋拜登的說法稱：「他說，就我們作為一個國家而言，我們是一個移民國家，這是我們的DNA。」

“India is xenophobic for not accepting immigrants.” says president of the country where more than a million skilled immigrants doesn’t have sense of security and freedom, even after approved immigration petition, JUST BECAUSE OF THEIR COUNTRY OF BIRTH 🤷🏽‍♂️https://t.co/xrPTVnWBNy — Anuj (@anujchristian) May 2, 2024

她將美日關係描述為重要和持久，儘管拜登對日本發表了較負面的評論，但兩國之間關係將繼續。至於拜登今後是否會發表類似言論，她說：「這取決於總統。」

然而，前陣子拜登才以國宴接待到訪的日本首相岸田文雄，並在晚宴上說：「毫無疑問，今天我們的聯盟比以往任何時候都更加強大。」

其實拜登會發表這番言論，是因為他正面臨因自身移民政策所帶來的資源緊缺與政治壓力，而那些壓力來自共和黨人所提出的尖銳批評。

長期以來，日本經歷了人口老化，這對經濟帶來嚴重的影響。不過，日本一直避免用移民來解決勞動力老化的問題。