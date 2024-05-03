蘋果公司第二財季整體銷售額按年跌4％，其中大中華區減少8.1％；期內，iPhone銷售下降10％。蘋果雖未正式提供第三財季的業績前瞻，但執行長庫克（Tim Cook）表示，集團預計第三財季將恢復銷售增長，因為公司投資的人工智慧（AI）技術，將在未來數個月伴隨產品推出相關功能。

庫克向美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）表示，蘋果在下周舉行的iPad活動，以及6月的年度開發者大會上，從AI角度來說，將有重大計畫宣布，集團正在生成式AI領域進行重大投資。

庫克稱，在截至6月的第三財季，預計公司整體銷售額將達低個位數水準的增長；其中，服務業務收入預計將有兩位數增幅，iPad業務同樣會在本季度有兩位數的增長。

報導稱，庫克對中國業務長期前景仍持正面看法，稱第三財季iPhone在中國的銷量將有所增長，這可能會讓一些人感到驚訝。庫克又表示，他對中國市場感覺很好，更多是考慮長期而不是短短1周的情況，在中國的業務除了iPhone之外，還有其他需要努力的方向。

報導指，在第二財季，作為蘋果第3大銷售地區，大中華區的銷售額下降8.1％，收入達163.7億美元，明顯優於分析員預期的152.5億美元。有分析指出，數字有助平息投資者對蘋果可能正將市場份額、輸給中國當地競爭對手的擔憂。