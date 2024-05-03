小編今（3）日精選5件不可不知的國內外財經大事。美國聯準會決定利率按兵不動、且升息門檻比降息高的說法，將影響全球央行，但台灣中央銀行恐要「走自己的路」，展現穩定物價的決心，尤其在調漲電價後，企業資金成本增高，恐深化通膨預期，第一季經濟成長率已衝高，第二季景氣也預估亮眼，後續恐仍有再次升息的可能，房貸族荷包再失血。

【1】通膨虎視 央行不排除再升息

央行理事認為，未來若通膨居高不下，可能要繼續升息；其餘理事也多強調，須密切關注通膨發展，展現央行穩定物價的決心。換言之，央行今年恐要走自己的路，無法如過去緊跟著美國聯準會決策，仍存在逆向再升息的機率。

【2】升息疑慮鮑爾唱鴿解憂

聯準會（Fed）主席鮑爾1日在會後記者會上釋鴿調，稱儘管抗通膨缺乏進展，但升息的機率不大，並淡化美國陷入停滯性通膨的疑慮，強調Fed決策的獨立性，不受總統大選的政治干擾。

【3】三大首席經濟學家：美最快Q3降息 全年2～3碼

美國聯準會利率連六凍，市場認為首次降息時點恐延至第三季、甚至第四季。三大首席經濟學家及民營銀行認為，聯準會第三季可望降息，但關鍵是物價增幅趨緩，則最快7月首降，全年降幅估計2～3碼（1碼是0.25個百分點）。

【4】高通績優 台廠手機鏈迎曙光

全球智慧型手機市場逐步復甦，高通首季度財報營收小幅超出市場預期，本季度營收指引亦優於市場預估，營收88億～96億美元，季度減幅介於-6％～+2％，更勝競爭對手。此消彼漲之下，法人研判，手機IC零組件供應鏈如昇佳電子、鈺太最差情況已過，邊緣AI滲透率加深之下，全年營運將倒吃甘蔗。

【5】金磚四國之父 歐尼爾：美將開講助日圓止血

有「金磚四國」之父稱號的高盛前首席經濟師歐尼爾（Jim O'Neill）指出，美國政府已密切觀察日圓貶值走勢，可能就此發出更具體的公開言論，協助日本政府穩定日圓走勢來防止發生貨幣危機。他認為日圓跌勢可能接近尾聲。