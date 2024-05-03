聯準會周三宣布維持基準利率不變，市場繼續反芻主席鮑爾（Jerome Powell）會後發表的談話，他表示央行的下一個政策舉措將是調降其關鍵政策利率，但最近強勁的通膨數據意味著可能需要更長時間才會啟動降息。

根據芝商所FedWatch Tool的數據，操盤手目前押注6月降息的機率只有14%。

經濟合作暨發展組織（OECD）以美國經濟意外強韌為由，上修全球成長前景。此外，美國周四釋出經濟數據好壞不一，上周初次請領失業給付人數少於市場預期、計劃裁減職位數下降、季度勞動力成本激增，以及非農生產力急跌。

緊接著投資人將密切關注周五發布的4月非農就業報告。根據Dow Jones所做的調查，受訪經濟學家預期美國4月非農就業增加24萬人，較3月份的新增30.3萬人放緩。

周四收盤，道瓊指數漲322.37點或0.85%，報38,225.66點。標普500指數漲45.81點或0.91%，報5,064.20點。那斯達克指數漲235.48點或1.51%，報15,840.96點。費城半導體指數漲97.67點或2.17%，報4,605.35點。

芝加哥選擇權交易所（CBOE）用來衡量市場恐慌情緒的波動率指數（VIX）下跌4.61%。

標普500指數11大類股僅原材料股（跌0.51%）、醫療類股（跌0.11%）收黑。科技股漲1.64%，表現最佳；其次為非必需消費品類股漲1.58%。

受美國公債殖利率下跌激勵，重磅級科技股全漲，微軟漲0.73%、亞馬遜漲3.20%、Alphabet漲1.68%、Meta漲0.57%。

蘋果收漲2.20%，盤後再漲逾6%，報183.77美元。該消費電子巨頭上季營收下滑，但衰退幅度小於市場預期，並宣布高達1100億美元的庫藏股計畫，創下歷史新高。

受此提振，道瓊指數期貨目前漲0.58%、標普500指數期貨漲0.27%、那斯達克100指數期貨漲0.55%。

高通收漲近9.8%，受惠於AI熱潮，該全球最大智慧手機晶片廠本季營收獲利展望樂觀，為低迷不振的手機產業捎來喜訊。

根據LSEG的資料，截至周四上午已有373家標普500指數成分股企業發布財報，其中77%業績優於市場預期。

台股ADR方面，台積電漲0.96%、聯電漲3.84%、日月光漲2.52%、中華電信跌0.68%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數飆漲6.01%。

紐約證交所上漲與下跌股數比為3.63：1。那斯達克指數上漲與下跌股數比為2.29：1。

標普500指數有15檔成分股創下52周新高、8檔創新低。那斯達克指數有59檔成分股觸及52周新高、89檔創新低。

美國交易所成交量總計為111.9億股，而過去20日全日均量為 110.4億股。