就在熱火剛被塞爾提克在季後賽首輪以4勝1敗淘汰出局，《邁阿密先鋒報》記者安東尼姜卻在3日搶先爆料，熱火當家球星吉米巴特勒跟他的經紀團隊已經跟熱火開出兩年1.13億美元頂薪續約條件，假如熱火不肯在今年休兵期間點頭答應，巴特勒可能心生不滿，進而找尋離隊可能。

目前吉米巴特勒跟熱火還有兩年合約，其中第2年是球員選項合約，安東尼姜說：「這份提前續約第一年薪資將是5430萬美元，比起他的球員選項合約薪水還高，第二年薪資則是5860萬美元，屆時巴特勒將滿37歲，預計他與他的經紀團隊會在下季開打前促成續約。」

吉米巴特勒本季出賽60場，平均每場拿下20.8分、5.3籃板及5.0助攻，卻在出戰七六人的附加賽右膝受傷，造成他在季後賽首輪完全沒有出賽，如今提前跟熱火索討頂薪續約，明顯只想替自己退休前夕找到最保險的出路，問題是熱火是否願意買單，畢竟巴特勒並未真正幫他們奪冠過。