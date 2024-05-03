余天二女兒余苑綺的丈夫陳鑒（Gary）昨(2日)驚傳捲入詐欺案，目前據知他被指控是詐欺案的車手，而且還是車手頭，有一批下屬，被移送新北地檢偵辦被收押。昨消息曝光後，立刻引來PTT上熱議，許多網友猜余天可能早就知情，紛紛扮起鍵盤柯南說：「難怪退選主委，被自己人威脅了嗎？」

昨女婿涉嫌詐欺後，余天第一時間怒不可遏，更大義滅親表示交由司法審判，該關多久就關多久，而PTT八卦版網友也驚訝，留言說：「難怪不選立委了」、「難怪詐騙罪那麼輕，不肯修法加重」、「在榕樹下逮捕的嗎」、「余天不要切割，出來說清楚講明白喔」、「就問。你余天知不知情？？？」。

網友猜測余天早知情。（圖／翻攝自PTT）

余天上月17日閃電宣布退選，表示跟家人溝通後決定退出參選民進黨新北市黨部主委，並表示主因是李亞萍的反對，兩人結婚快50年，「這幾天，無論我如何說服，亞萍都不同意我再參與政事，她只希望和我一起陪伴家人，平平靜靜過日子」，坦言是李亞萍的意見，希望兩人未來低調過生活就好，「傳承下一代讓年輕人來承擔，是到了該世代交替的時候了」。

而昨余天被告知女婿涉嫌詐欺，他強調真的不知情：「是記者跟余祥銓講說（Gary）被抓走了，我也不知道什麼事情」，並表示先前沒有察覺女婿哪裡怪怪的，而他生平最痛恨詐騙集團，「怎麼可以去騙人，真是不要臉」，就算法院判刑判久一點也沒關係，並表示先前聽聞女婿在親家母的建設公司下工作，如今不只余天連絡不到女婿，連Gary爸媽也聯繫不上本人，大家全被蒙在鼓裡。

★《中時新聞網》提醒您：未經審判證明有罪確定前，應推定其為無罪。