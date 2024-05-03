聯準會釋出的利率指引意外偏向鴿派，帶動周四美股四大指數全面反攻，台股今(3)日反彈大漲260點，約來到20489.68點。

台積電ADR上漲1.29美元或0.96%，收136.23美元。台股現貨方面今日大漲，台積電早盤上漲16元至788元。電子權值股帶頭反攻，鴻海大漲2.6%、聯電漲1.5% 。原人氣指標重電股反攻，華城漲2%、士電漲1%。

台股昨日收20222.44點，下跌174.16點或0.85%，總成交值3944.09億元。三大法人共賣超150.42億元，外資賣超180.80億元，投信、自營商分別買超54.20億元和賣超23.82億元。

美股道瓊上漲322.37點或0.85%，收38,225.66點。S&P500上漲45.81點或0.91%，收5,064.20點。NASDAQ上漲235.48點或1.51%，收15,840.96點。費城半導體上漲97.67點或2.17%，收4,605.35點。