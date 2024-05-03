TJ McConnell has 20 PTS off the bench ‼️ https://t.co/weN1u9smZR pic.twitter.com/KmioTpVLSA — NBA (@NBA) May 3, 2024

就算公鹿明星後衛利拉德右腳跟腱受傷，卻只休1場就在3日強勢宣告傷癒復出，就拿全場最高28分，可惜地主溜馬仍靠6人得分上雙，其中托平、麥克康納兩名替補得分更破20，最後以120比98輕取公鹿，確定將以首輪4勝2敗戰績挺進東區準決賽，公鹿「字母哥」阿提托康波連1場都沒打就告淘汰。

儘管有了利拉德傷癒復出，公鹿上半場仍被地主溜馬壓著打，關鍵在於哈利伯頓、奈史密斯、托平等人火力全開，幫助溜馬打完上半場，取得59比47兩位數領先優勢，哈利伯頓半場15分、5籃板及4助攻，公鹿則以布魯克羅培茲與利拉德各14分最高。

公鹿雖在第三節尾聲一度縮小差距到7分，可惜接下來溜馬替補後衛麥克康奈徹底爆發，不僅跨節連進兩顆三分球，更頻頻投進中距離，幫助溜馬打到比賽還剩8分06秒，取得104比84大幅領先，打到最後3分54秒，米德頓與利拉德提前退場宣告投降。

溜馬竟以替補前鋒托平拿下全隊最高21分，徹底展現他們板凳深度，麥克康奈也拿20分、9助攻，席亞卡19分，哈利伯頓17分、10助攻與6籃板，奈史密斯15分，內姆哈德14分；公鹿除了利拉德，得分最高的是波提斯與布魯克羅培茲各有20分，米德頓14分、8籃板。