科技日新月異，人工智慧（AI）越來越發達，高達9成上班族擔心工作將來被AI取代，恐面臨失業危機。根據1111人力銀行調查指出，翻譯、客服、產線及櫃台等4職業最危險；另外與AI相關的職缺包括大數據分析師、人工智慧工程師、資料科學家、演算法工程師、以及AI溝通師等，5大職業相當熱門。

1111人力銀行調查指出，高達9成上班族認為AI可能取代部分工作，其中4職業最危險，包括翻譯、客服、產線以及櫃台。1111人力銀行公關經理曾仲葳說明，上述工作大多屬於高度重複性任務，正好是AI擅長的工作內容，因此容易被取代；加上AI在語言處理、理解能力上不斷提升，能精準解決翻譯和櫃台工作。

曾仲葳提到，儘管AI衝擊部分職務，但同時也促使企業招募更多人才，根據1111人力銀行的資料庫顯示，過去一年AI相關職缺成長幅度達到3％，包括大數據分析師、人工智慧工程師、資料科學家、演算法工程師、AI溝通師，都是相當熱門的職缺。