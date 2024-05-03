刑事局警政監林明佐傳出與博弈集團來往密切，涉及洩密，台中地檢署昨天指揮廉政署中部調查組，前往刑事局其辦公室及住處進行搜索，全案將朝貪汙罪嫌偵辦；直至今（3）日上午8時，偵訊仍持續進行。事實上，林明佐過去曾辦理掀起社會軒然大波的「瑪莎拉蒂惡少殺人未遂案」，一起車禍糾紛事件，循線調查，竟扯出主嫌背後涉嫌博弈網站。

據了解，林明佐警大60期畢業，擁有國立政治大學國際事務與策略研究所碩士，曾任內政部警政署刑事警察局紀錄科科長、偵查第四大隊大隊長、台中市刑大大隊長。林明佐過去在中市刑大擔任大隊長3年間屢破大案，尤其在打詐、肅槍等打擊犯罪績效良好，昨天卻傳出疑與博弈集團掛鉤，震驚刑大同仁。

事實上，2021年台中市一名宋姓男大生駕駛不慎擦撞瑪莎拉蒂，卻慘遭張姓男子揪眾痛毆，導致顱內出血，陷入重傷昏迷，3人涉犯殺人未遂罪遭到羈押。警方向上追溯張男背後的經濟來源，竟因此查獲幕後博弈集團許姓主嫌及集團重要幹部等4人到案。對此，宋姓男大生的母親一度肯定警方的辦案效率，受訪時表示「非常滿意」，期盼社會其他案件也能這樣處理。

台中地檢署指出，去年偵辦一起博弈集團，查獲時任刑大大隊長林明佐與集團來往密切，恐有洩密之嫌，昨天將他帶回調查，據悉林明佐已被列為貪汙案被告，由台中地檢署黑金組檢察官進行複訊。