習近平到訪前夕陸企承建塞爾維亞足球場奠基儀式，塞爾維亞總統武契奇感謝中國。（新華社）

習近平到訪前夕陸企承建塞爾維亞足球場奠基儀式，塞爾維亞總統武契奇（中）感謝中國。（新華社）

新華社3日報導，據「中國一帶一路網」公眾號消息，由中國電力建設集團（中國電建）承建的塞爾維亞國家足球體育場專案，當地時間1日在塞國首都貝爾格勒的專案施工現場舉行奠基儀式。

中國國家主席習近平將於5月5日至10日訪問法國、匈牙利和塞爾維亞等歐洲三國。

塞爾維亞總統武契奇出席儀式，並在致辭中表達了對項目建設的願景和期待。他說，兩年半後塞爾維亞將迎來歐洲乃至世界上最美麗的體育場之一，塞爾維亞人民將擁有更高品質的體育設施與服務。感謝中方一如既往對塞爾維亞發展的大力支持，期待與中國朋友一起建設完成這一「偉大的專案」。

中國駐塞爾維亞大使李明在致辭中對武契奇總統和塞爾維亞政府一直以來對中國企業的信任，以及支持中國電建承建塞爾維亞國家足球體育場和世博會會展中心兩個專案表達感謝。他說，2027年貝爾格勒專業類世博會不僅是建設和改變整個塞爾維亞的重要盛事，也將為中塞務實合作進一步深化帶來新機遇和新發展。

中國電建國際公司董事長陳觀福在儀式後對媒體表示，中國電建高度重視塞爾維亞市場的業務發展，尤其是國家足球體育場和世博會會展中心系列專案。中國電建將切實做好專案施工和履約，確保專案按時完工，為塞爾維亞經濟社會發展貢獻力量。

中國電建指出，位於貝爾格勒西南部蘇爾欽區的塞爾維亞國家足球體育場和世博會會展中心專案群是塞爾維亞國家優先發展的重大專案。國家足球體育場能容納5.2萬名觀眾，可承接世界盃和歐洲杯級別的足球賽事；會展中心將作為東南歐最大的國際貿易博覽會場館之一，承接2027年貝爾格勒專業類世博會。項目群建成後，將成為貝爾格勒市地標性建築，有利於提升城市形象，帶動當地經濟社會發展。