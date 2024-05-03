據法國廣播電台報導，美國眾議院「中國問題特別委員會」致信給聯邦貿易委員會（FTC），要求調查TikTok是否違反了兒童保護相關法律。

報導稱，眾議院中國共產黨特別委員會新任共和黨主席、密西根州的穆勒納爾（John Moolenaar) 和該委員會民主黨領袖克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）當地時間5月2日聯合致信FTC主席，要求調查TikTok在三月眾議院審理剝離法案期間，發送給使用者的彈窗信息是否違反「兒童線上隱私權保護法」，該法賦予家長審查和同意網站和應用程式從兒童收集哪些資訊。

信函中寫道，TikTok向「包括兒童在內的大量用戶推送打擾和虛假的彈窗信息，要求提供用戶個人信息，並促使他們聯繫國會來反對法案。」

NBC報導稱，當國會正在審理禁止TikTok的法案時，TikTok向用戶彈出信息進行反擊，上面白色大字寫著「停止TikTok關閉」，並敦促用戶致電國會代表。

報導稱，特別委員會的兩位議員表示希望調查13歲以下的兒童是否收到了彈出視窗信息，而TikTok 堅稱這些通知僅發送給18歲及以上的用戶。此外，兩位議員還要求聯邦交易委員會調查TikTok是否違反了美國聯邦交易委員會法第5條中「禁止商業中不公平或欺騙行為」，稱這些彈出視窗對用戶來說具有「欺騙性」。

路透社／易普索（Reuters／Ipsos）周三公布的民調顯示，過半數美國受訪者認為中國利用短影音平台TikTok塑造美國輿論，而美國總統拜登4月25日簽署法案，強制TikTok母公司字節跳動須在270日內分拆TikTok的美國業務，否則TikTok將遭到禁用。