嘉義縣前民進黨立委林國慶後來以無黨籍身分參選，在今年立委選舉失利後低調沉潛，但他近日在臉書透露，獲得立法院長韓國瑜聘為立法院榮譽顧問。有不少網友都紛紛湧入其臉書留言。

林國慶4月30日在臉書曬出立法院聘書，並簡短寫下一句「感謝韓院長的聘任」。不少網友見狀留言表示，「恭喜」、「韓院長有情有義，恭喜國慶委員，獲榮譽顧問，嘉義之光，恭喜恭喜」、「韓院長珍惜優秀人才」、「跟著院長正義理念走、委員加油」、「這是溫暖有情的韓院長」；該貼文已有超過500則留言。

而在今年一月的立委選舉，嘉義縣二選區民進黨立委候選人陳冠廷以近9000票差距，擊敗代表在野大聯盟的無黨籍林國慶等其他對手。根據《中國時報》報導，當時林國慶依舊主打「反明文規定」，但大環境已與4年前截然不同，加上民進黨在該選舉中山區大團結，對手又是形象清新的政治新人，雖林得票數跟上屆差不多，最終仍落敗。