有多次酒駕前科的富商向詠強，2022年11月酒後開保時捷休旅車，撞死穿越馬路的新加坡籍空少，酒測值達每公升0.58毫克，台北地檢署去年7月依《刑法》公共危險罪章之酒駕致死罪起訴向男，依法最重可判無期徒刑。台北地院國民法官專庭將於今天下午宣判，據了解，向男認罪並已賠償死者家屬800萬，加上強制險200萬，家屬已獲1000萬賠償，家屬曾向法官表示無論判決結果如何都接受，表達不會請求檢察官提上訴。

向男名下擁有美容按摩業、投顧公司、室內裝潢等公司，還擁有冠天下、6星集等連鎖按摩會館，是國內知名富商。

檢警查出，2022年11月1日下午向男先喝了半瓶紅酒，到他經營的舒療店按摩，晚上開著保時捷休旅車回新北市新店區住所，晚上8時52分，向男開車行經北市敦化南路二段快車道，遇上新加坡籍美國聯空航空空少違規闖越馬路，當時向男的車速已超過該路段的50公里限速，不幸撞上該名空少。

空少雖被緊急送醫搶救，仍因車禍造成第5節頸椎骨折、左側血、氣胸，造成神經出血性休克不治；台北地檢署今依《刑法》公共危險罪章之酒駕致死罪起訴向男，依法向男最重可判處無期徒刑。

檢方調查，向男過去有2次酒駕的紀錄，分別於2015年2月10日、2019年1月3日，酒駕上路而被判刑4月確定，且其駕照也因酒駕案件於2019年1月4日被裁處吊銷，不料再因無照駕駛及酒駕肇事撞死人。北檢去年7月起訴向男，為北檢起訴的第4件國民法官審理案件。

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