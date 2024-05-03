59歲男星郭晉安曾三度獲封香港視帝，2006年他與小15歲女星歐倩怡結婚，生下一對兒女，想不到2日兩人突宣布離婚，且2年前已分居。而郭晉安名下持有的9千萬港幣（約3.7億台幣）房產，歐倩怡過去因嫌麻煩，沒有一起登記。

郭晉安昨在IG發文，透露兩年前已跟歐倩怡分開生活，雙方經過深思熟慮和溝通，決定離婚，「這個決定是無奈及艱難⋯⋯感恩我們也曾經為彼此付出過，為家庭努力過，最後寄予妳最大的祝福！」歐倩怡也在IG證實恢復單身。

根據《香港01》報導，郭晉安擁有在西貢匡湖居、紅磡駿昇中心、旺角中僑商業大廈、太古城及荃運中心等的房產，歐倩怡因很怕麻煩，拒絕登記她的名字。而郭晉安的想法是，往生前應要把賺的錢全部貢獻出來，獲得歐倩怡支持。

郭晉安、歐倩怡1999年因合作節目結緣，愛情長跑多年，於2006年宣布結婚；婚後歐倩怡曾兩度流產，後來調養好身體，終於平安生下一對子女，照顧家庭之餘，還進修運動營養學、考取健身教練執照，而郭晉安專心拍戲。不過，夫妻倆曾因相處變少導致缺乏溝通，一度冷戰半年，後來兩人協議至少每周都要約會，找回戀愛的感覺，想不到最後仍分道揚鑣。