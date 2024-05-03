遠東醫電與高雄榮總借助國際雲端大廠微軟公用雲端服務平台Microsoft Azure，共同打造台灣第一所全雲端遠距醫療照護中心，未來將作為全台灣醫學中心的先驅示範場域，以加速實現未來大家醫平台、在宅醫療的願景。

此外，雙方亦將合作成立遠洋漁業遠距醫療服務平台及海外企業醫療諮詢平台，遠洋漁船船員遠距醫療服務已率先導入台灣鮪魚公會企業，海外則結合馬來西亞檳城班台醫院，服務半導體封測大廠日月光馬來西亞廠員工。

在新冠疫情期間，凸顯線上看病的重要及便利，隨著通訊診察趨勢興起、通訊技術改變，加上衛生福利部發布修正《通訊診察治療辦法》後，預料未來線上看診需求仍將有增無減。待全雲端遠距醫療照護中心上線後，如以10,000套醫療機構加入訂閱服務的規模來看，每套每月100美元的訂閱授權金估算，則一年可望帶來的產值將上看新台幣3.5億到3.6億元。

在簽約儀式完成之後，高雄榮總旋即舉辦揭牌活動，智慧醫療暨遠距醫療照護中心預計於5月上線運作，屆時即可接受全台各醫療院所訂閱。