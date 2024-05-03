●Murphy & Silvest資深市場策略師Paul Nolte表示，昨天的重點在於聯準會的立場仍然偏向於維持利率不變或調降利率。他們不願意進一步升息，他們將保持利率穩定，只要一出現任何經濟疲軟或通膨下降的跡象，他們就會準備好立馬降息。在談到業績題材時，Nolte表示，在這個財報季，那些業績超出預期的公司並沒有像前幾季漲那麼多，而那些表現不如預期的則受到重創。

●NovaPoint投資長Joseph Sroka表示，自始至終聯準會都表明他們的行動將取決於數據。今年初我們認為聯準會可能降息更多、更早，但看來數據並不支持。

●前「債券天王」格羅斯（Bill Gross）以美國政府將大舉發債為由，預期美國10年期公債殖利率息將在未來12個月內升破5%。由於聯準會釋出偏向鴿派的訊息，周四美國10年期債息一度跌3.69個基點，報4.5913%。

●Edward Jones資深投資策略師Angelo Kourkafas表示，在聯準會結束會議後，我們看到市場鬆了一口氣。目前的基本情境仍是降息被推遲，但未必是已經「脫軌」。