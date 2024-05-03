知名部落客貴婦奈奈（蘇陳端）6年前驚傳與男友黃博健一家人間蒸發，疑捲款10億元潛逃到加拿大，近日貴婦奈奈男友的父母、前台大醫師黃立雄與妻子黃林麗真返國歸案，今上午已抵台。對此，律師劉韋廷認為，黃立雄涉及的民事訴訟案件並非他回來後最需要頭痛的問題，重點是欠稅7千多萬，有可能被行政執行署管收，這才是重點。

律師劉韋廷昨(2日)發文表示，其實黃立雄就算未回台，被告民事訴訟的案件本來也可以在當事人未到庭的情況下開打，還可以推測可能是一造辯論判決敗訴，因此民事訴訟的關鍵點並非被告有無到庭，而是被告到底在台灣有沒有財產被強制執行，否則告贏也拿不到賠償。

黃立雄（右一）與妻子黃林麗真（左二）逃亡多年後，3日遭加拿大政府驅逐出境搭機返台。（圖／中時資料照）

此外，劉韋廷強調：「黃立雄另外還有欠稅七千多萬，還可能被行政執行署管收，這恐怕才是他要擔心的另一個大問題。」而貴婦奈奈消失多年後，今年3月終於被《鏡週刊》發現蹤跡，和男友一家隱居在加拿大，貴婦奈奈表示兩人沒有吸金逃亡，也沒有投資期貸，媒體鼓勵她回台接受調查，貴婦奈奈卻沒答應，只表示和家人已經多年未見，且父親已經80多歲，讓在海外生活的她非常擔心。

律師劉韋廷發文。（圖／翻攝自劉韋廷臉書）

貴婦奈奈男友的父親黃立雄過去被列為欠稅大戶，在貴婦奈奈受訪一個多月後，以遭黑道衝到加拿大討債為由，主動表示願意接受調查，相關單位指出黃立雄若由調查局自加拿大帶回國調查後，將解送北檢歸案外，此外，法務部行政執行署士林分署也將等黃立雄返國後，針對黃立雄欠稅7130萬多元，積極追稅。

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