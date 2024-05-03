經4年籌備，由台北市政府委託台北醫學大學經營的行愛住宿長照機構正式開幕，為北醫大體系設立的首家住宿型長照機構；不僅導入智慧床墊、電子尿布、智慧圍籬、人臉辨識等智能設備，並由北醫提供就醫資料整合，以及24小時遠距醫療服務。

行愛住宿長照機構占地847坪，共設有79床，提供設籍於台北市連續1年以上之65歲以上，包含中重度失能、長期臥床具有管路、造廔口等護理需求之住民，24小時住宿照顧服務。

北市府委託北醫成立長照機構，照護設籍北市、有需求的長者。（北醫大提供）

台北醫學大學董事長陳瑞杰表示，台灣面臨「雙老」挑戰，人口與房屋均步上高齡化趨勢，長者的醫療照護日益受到重視。特別感謝北市府的指導與協助，讓行愛住宿長照機構順利落成，也為明年即將開辦的六張犁社會住宅日間照顧中心奠定基礎。

行愛住宿長照機構主任邱美萍說明，少子化趨勢下，人力需求是大型長照機構的挑戰之一，機構特別導入多項智能裝置，包括在最重要的門禁管理上，除了透過人臉辨識與智慧圍籬系統進行出入口管制，更採用最新型的床邊照護TOF感測系統，掌握住民動態。