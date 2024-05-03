「上有政策，下有對策！」大陸央媒《經濟日報》3日刊發評論文章稱，近日媒體報導，某地為落實「市場主體倍增」計畫，過程中存在嚴重造假現象，有人名下辦理了20張營業執照，卻只有3家真實存在。為何甘願造假？很多時候「問題在下頭，根子在上頭」，「唯量是圖」既不可取，也不可持續。

文章指出，新增經營主體的數量，是衡量地方營商環境和發展活力的重要指標。經營主體與當地營商環境關係，就像種子與土壤。有好的光熱水肥條件，種子自然能茁壯成長、開枝散葉；反之，則植被稀疏，甚至一片荒蕪。為完成指標虛假註冊經營主體，是典型自欺欺人。

在基層，這樣的事不是孤例。幾年前，就有企業負責人吐槽，當地市場監管部門為了增加經營主體數量，向多家企業蒐集身分證用於註冊新公司。這種只求表面數據好看、不顧實際效果的做法，不可能帶來發展活力，反而會產生負面效果。一方面假數據會影響決策，導致對地方實際發展效能做出錯誤判斷；另一方面，如果引發質疑相關部門公信力，將嚴重損害當地的營商環境。

評論強調，既然如此，為何還會有人甘願造假？很多時候「問題在下頭，根子在上頭」。任務層層下達，成績逐級上報，人人心知肚明，個個都不戳破。

經營主體的設立，本質上是市場行為，由投資者根據企業需求、投資方向、市場趨勢、營商環境等做出綜合判斷。各地推出政策措施時，往往會在「經營主體」前用一個詞：「培育」。經營主體增加，既需要精心營造企業落地生根的「土壤」，也要對企業成長過程耐心細緻呵護。

文章表示，進一步說，就算數據不造假，經營主體也不是單純的越多越好。經濟活力需要量的積累，離不開千千萬萬個經營主體的貢獻。但地方發展的韌性，更需要質的積澱，「唯量是圖」既不可取，也不可持續。高品質發展的企業越來越多，才能推動中國經濟行穩致遠。