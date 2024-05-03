2024年注定是不平凡的一年，所有我們終其一生從未遇見或想像過的天災和人禍都可能會發生。台灣吠陀占星權威李靜唯表示，吠陀占星最大吉星木星已在台灣時間2024年5月1日下午進入金牛座，將會待到2025年5月14日，長達一整年，這是木星12年首次進入金牛座，也是繼2023年11月29日羅喉進入雙魚，計都進入處女最重要的年度占星事件。

5月1日木星離開牡羊進入金牛座與「計都火星」產生相位，金牛座與金融貨幣市場有關，木星受剋將會導致金融市場上沖下洗劇烈起伏，包括股市、外匯市場和大宗商品都會受到極端天候或戰爭等因素影響，全球資源供應鏈將會變得更加緊張。特別是跟能源、水電、食品、原物料相關的資源也會變得更加稀有，導致物價指數不斷上升，通膨壓力有增無減。上一次發生相同星相的時間是在2012年5月，政府宣佈油電雙漲。

此外，由於土星、羅喉、木星同時對天蠍座產生相位，天蠍座對應的就是塔羅的「死神」牌，4月份花蓮大地震與大陸華南地區的暴雨、冰雹、火龍捲風不過才剛剛揭開序幕而已。

好消息則是某些國家的證券市場、銀行資本家、以及音樂藝術珠寶創作者、演藝人員、美食、美容、旅遊等行業也會特別活絡，同時木星也跟占星學和孩子有關，但凡與親子教育及提升靈性的行業也會百花齊放！

李靜唯老師指出，5月份有三個時間點比較混亂，分別是5月7日到5月13日、5月18日到5月21日、5月27日到6月2日之間。除了水火交加的天災之外，全球都要留心跟宗教或海域相關的地緣政治衝突「再起」，不僅導致航海安全受到衝擊，連帶也會造成國際金融市場大幅波動，投資人宜審慎因應，同時也要密切注意台灣層出不窮的食安問題及腸病毒高峰再現。

5月7日到5月13日水星進入雙魚座過渡到牡羊座甘達（業力之結），「金星、水星、太陽」三星合相在牡羊，除了要注意地震、暴雨等天災與海陸空交通工具災難之外，人際溝通也會變得更加簡單粗暴！5月15日太陽離開牡羊進入金牛座與木星合相，太陽代表自我意識和領導能力，當「木星太陽」合相時會導致個人太過主觀或過度膨脹等浮誇的行為，再加上水星在牡羊座衝動短慮的特質可能會引發大至國與國，小到人與人之間的激烈衝突！尤其是政治領導人或恐怖份子的一意孤行，將會讓更多人勇敢站出來表達不滿，類似美國校園反以色列的抗議活動，也可能如雨後春筍般此起彼落！

值得一提的是，5月20日新任總統賴清德就職當天，恰恰是金星進入金牛座與「木星太陽」合相的時間點，金星在金牛座是很旺的相位，台灣股市的慶祝行情可以期待，只可惜「太陽木星」跟金星都不是特別友善的關係，雖然金星的加持會為台灣帶來短暫繁榮的能量，但是一直在雞同鴨講的兩岸關係也可能更加劍拔弩張。

此外，這段時間木星入金牛所代表的吠陀占星星宿為「krittika」，中文翻成「火之星」，跟易經今年值年卦「雷火豐」不謀而合，因此2024確實是一個大破大立，先破而後成的一年，意味木星雖然會帶來祝福，但在獲得祝福之前，人類必須先經歷一段刻骨銘心的覺醒過程，也就是說木星帶來的好運最快也要到5月底才會慢慢發酵。

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