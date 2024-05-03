美國職棒 5/04(六) 10:10 亞特蘭大勇士@洛杉磯道奇

棒球季轉眼間已來到五月初了，本月讓人期待的系列戰即將在洛杉磯登場，由目前國聯東區王者亞特蘭大勇士對上國聯西區王者洛杉磯道奇，翻開兩隊的進攻數據：勇士隊場均得分5.41分為聯盟第一名;道奇絲毫不遜色場均得分5.28分，在聯盟也是名列前茅，本場比賽雙方皆是經過一日的移動日後再點戰火，做東的道奇隊本季在主場比賽戰績並無主隊優勢，僅以9勝8敗勉強過5成勝率，反觀對手勇士客場成績是9勝5敗勝率64%，本場比賽勇士推出老將莫頓(Charlie Morton)對上年輕投手史東(Gavin Stone)，勇士隊可望在洛杉磯拔得頭籌。

勇士隊上個系列戰對上美聯西區龍頭西雅圖水手慘遭投手群的壓制，三場比賽僅得8分，但在系列戰最終戰勇士全場打下5分，打線火力有復甦的跡象，並有一日的休兵日可做調整，本場勇士隊推派出莫頓掛帥，年過40歲的莫頓今年球季威風依舊，目前出賽5場比賽，總計防禦率3.6每局被上壘率也只有1.13，相當夠水準，且近2場比賽都投出優質先發內容，打者方面，本季爆發目前暫居打點王(32分)的歐蘇納(Marcell Ozuna)表現持續穩定，面對年輕的史東，勇士打者群有望恢復聯盟得分最佳的球隊，且莫頓可能續演優質表現使勇士在首戰告捷。

道奇終於結束了客場九連戰之旅，回到自家主場首戰即是對上聯盟第一的勇士，首戰推派年輕投手史東，過去史東對上勇士數據並不多，但大聯盟生涯目前防禦率7.07仍有一段進步的空間，對上火力凶猛的勇士可能是一大考驗，加上道奇今年對上勝率超過5成的球隊，成績僅4勝5敗，明顯對於高強度的比賽打得並不順手，道奇隊本場優勢是陣中主力打者弗里曼(Freddie Freeman)對上莫頓打擊率高達5成，能否延續好手感將會是左右道奇本場比賽得分的關鍵。

本週末道奇對上勇士三連戰絕對是棒球迷不可錯過的強強對決，火力強大的兩隊勝負關鍵可能是先發投手的穩定度，筆者看好穩定度較好的勇士隊能在老將的帶領下勝出，推薦投注「全場讓分玩法-客隊勝」。