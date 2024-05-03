民眾黨近日常因黨主席柯文哲陷京華城、北士科案遭列他字案被告，而其黨團總召黃國昌卻聲量壓過柯，恐搶黨主席，被爆2人心生嫌隙、有翻臉之虞。對此，民眾黨立法院黨團主任陳智菡爆內幕，柯文哲看到這些新聞後，在群組裡講了一 段話，正式表態，還說有民進黨大老打給他，想要挑撥兩人關係；陳智菡強調，柯、黃互動很好，柯也希望黃繼續在立法院衝刺聲量。

陳智菡昨（2）日在網路節目《鄉民大學問》表示，柯文哲也有看到這些新聞，並在民眾黨群組內直接誇獎「黃國昌幹得好，繼續加油」，且柯文哲還爆料說，現在連民進黨大佬都打電話給他，要挑撥他和黃國昌之間的感情。

陳智菡也提到，有報導說「柯文哲對黃國昌的忍耐已經瀕臨極限」，但一看內文都是民眾黨內部人士、可靠人士、幕僚，完全沒有人名，用這種爆料去挑撥柯、黃，說柯文哲忌憚黃國昌、擔心聲量崩盤；大家很喜歡把民眾黨塑造成「宮鬥黨」，不管怎樣都是誰鬥走了誰、誰打算篡位，現在最新劇本是黃國昌是不是要篡位、擊倒柯文哲。

陳智菡說，柯文哲就在群組裡告訴大家，現在很明顯看得出來民進黨要操作他和黃國昌不合，一來是要讓黃國昌少說點話，讓黃感覺自己功高震主，少說一點，這樣民進黨就最開心，所以才會民進黨大老打電話給柯挑撥。

陳智菡也說，其實柯文哲和黃國昌關係非常好；柯在群裡跟黃說「黃國昌幹的好，繼續加油，現在連民進黨的大老都來挑撥我們關係」。柯和黃平常有很多的互動，柯文哲也很讚賞黃國昌在立法院表現，而現在黃國昌聲量會比較高是因為戰場都在國會，總統大選結束後柯也回到黨主席身分，活動少聲量往下掉也很正常，但兩人溝通非常OK，柯還希望黃繼續衝、把聲量帶起來。

不過同台來賓問說「民進黨大老」是誰，陳智菡只說，就是有民進黨大老，打給柯說「你們要小心黃國昌」。