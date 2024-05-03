2024年5月3日澎湖縣／澎湖花火節開幕無人機取消又升空，旅遊處長曝轉折。圖為無人機排列出航海王魯夫，並帶入澎湖跨海大橋景點的圖案。（許逸民攝）

2024年5月3日澎湖縣／澎湖花火節開幕無人機取消又升空，旅遊處長曝轉折。圖為無人機排列出航海王魯夫的圖案。（許逸民攝）

2024年5月3日澎湖縣／澎湖花火節開幕無人機取消又升空，旅遊處長曝轉折。圖為無人機排列出航海王的圖案。（本報資料照片）

2日晚「2024澎湖國際海上花火節」開幕場，因為6級強風攪局，險害無人機航海王主題圖騰秀無法升空。但在無人機廠商和澎湖縣政府堅持不懈下，雖然延宕了50分鐘，最終還是打破開幕魔咒，成功升空，讓等待的遊客覺得值回票價。只是還是有10幾台無人機升空時慘遭風力擊落，造成損失，還好不影響圖案的呈現。

澎縣府旅遊處長陳美齡表示，無人機升空過程中，可看到幾架無人機掉了下來，心情還是很忐忑，畢竟這些升空都是系統控制，掉太多架後就會自動折返，還好最後順利演出。而這一切都是要感謝廠商「情義相挺」，支持花火節這品牌，不想讓遊客留下遺憾。

花火節開幕式，因為風力都超過6級邊緣，原訂晚上9時配合花火先升空的無人機秀先是在晚間8時45分宣布取消，最後直接由花火上場主打10分鐘。但就在花火打完散場之後沒多久，主持人突又宣布說，無人機要拼看看，要大家留下來，就這樣等著無人機測試，到馬公機場塔台放行，就足足延宕了50分鐘，直到21時50分才升空。

不過，花火甫打完，觀音亭園區內的觀眾部分已先走掉了，遑論搭船在海上看花火的遊客，也都不知道而已回航。

陳美齡還原當時轉折說，無人機廠商從昨晚7時起，就一直測，希望風力能夠降到可升空的標準，但到最後決定時間晚上8時40分，確認風力還是不理想而無法升空，只好做出宣布取消的痛苦決定。

陳美齡說，直到開幕前一天他們的工作會議上，大家都知道以往有開幕魔咒，但還是共識說不管下雨還是怎樣，就是都要拼了，不能在開幕首日漏氣，讓慕名嚮往而來的遊客撲空失望。但昨晚風實在太大了，靠系統群飛的無人機，除了有些會被風「擊落」外，風力太大要起飛也是有困難。

豈料，本來都公布取消的事，大家也就只能接受了，卻在花火施放完，無人機廠商突然稍個訊息給她，說想讓遠道而來的遊客盡興，還要再努力測試看看，於是她馬上請主持人廣播，透露這個訊息，希望大家留下等看看。畢竟，這之前也都有沙盤推演，擬好了正常程序無人機搭配煙火、先煙火後無人機或單獨各走各的備案，相關音樂也都有拆開，並和程式搭配都準備好了，可以機動視狀況決定。

而廠商也在21時30分完成測試，確認可以升空，但因為已錯過跟馬公機場塔台申請的預定時間，所以就趕辦程序許可並展延到21時50分升空。

而這時間，剛好也讓回到岸上的部分海上看花火遊艇業者有了再重回現場餘裕，馬上「加量不加價」，當場又號召原班乘客再出海，就是不想讓遊客掃興。當然，有些已下船離去的乘客，或業者沒加開的，則是趕緊衝到附近視野好的港口觀看。至於當地接團客的旅行社「也不好過」，因為包括遊覽車司機、導遊都得超時工作，等待遊客盡興後才上車。