兩岸用語大不同，大陸一名網友來台旅遊發現，台灣人被道謝以後，都會直覺性的回說「不會！」讓他覺得超可愛，也引起兩岸網友討論，不少大陸人好奇台灣人口中的不會到底是啥意思，對此有台灣人解釋，大概就是不用謝的意思。

大陸一名網友在小紅書上分享，來台旅遊，他向一位台灣人道謝，對方回「不會」，讓他至今都記憶猶新，因為他第一次聽到有人這樣回答，也覺得台灣人講話真的超可愛。

貼文引起網友討論，不少大陸網友認證，台灣人真的會回「不會」。「我去墾丁大街玩，有女生帶我去公車站搭公車，我跟她道謝，她也是回不會」、「跟周杰倫的歌寫得一樣，『小姐，請問一下有沒有賣半島鐵盒。有啊！你從這邊右轉的第二排架上就有了。喔，好，謝謝。不會。」

另有大陸網友好奇「不會」到底代表的是什麼意思，一般聽到有人道謝以後，不是都會回說「不客氣」嗎？對此，有台灣網友解釋說，也有些人會說不客氣，但不會的意思大概有點像是「不用謝」。

也有網友補充說，福建人或泉州人，道謝以後也會說「不會」，或是「不用」。