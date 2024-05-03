2日台股盤面上，氣勢最強的就是營建股，其中上曜集團帶動旗下4家子公司信立、斐成、世紀、永捷一起攻上漲停，拿下「五燈獎」，是最強集團股。其中，上曜主攻中南部建案，在台積電設廠題材帶動下，成為主要受惠者之一。子公司信立生產合成皮，第一季EPS達到7.35元，開盤立即攻上漲停板。

南港輪胎在舊廠推出「世界明珠」開發案，造價達到160億元，將建成商辦、商場、住宅，共有8棟摩天大樓，建成後全案價值上看800億元。在雙題材刺激下，南港股價4月以來漲幅達到48.75％。

中石化在全台擁有80萬坪以上的土地儲備，積極活化中南部土地資產，包括高雄前鎮區特貿五A土地，招商成果豐碩。另外，中石化也前進越南，開發工業區、新市鎮、一般住宅。搭上活化資產和營建的順風車，中石化股價4月中旬以來漲幅達到19.27％。

專家指出，國建市值近450億元，股價自3月中旬以來不斷改寫新高紀錄，帶動營建指數走出27年的底部整理，持續向上推進。特別是具有營建加本業的雙題材個股，更是值得投資的目標，例如先前國賓就是因為持有士電股份，使得股價跟著重電股大漲一波。近期台積電被美國列入窄基指數，將限制美資投資台股期貨，在台積電等電子股休息之際，資金轉向著墨營建股。

統一投顧董事長黎方國指出，近期電子股轉弱、ETF在5月換股、基金有「相對績效」考量等因素影響下，資金轉往營建股。

他解釋，台積電等電子股休息，但投信手中要有一定比例的持股，基金之間有「相對績效」的競爭，績效表現要比對手好，因此就會有第一波資金流出來到營建或金融股。等到其他基金操盤手看到營建股大漲後，為了相對績效的考量，就有第二波資金接著轉進表現較好的族群，再次推升營建股。特別是5月ETF要大換股，就更加速這樣的流動。

黎方國認為，由於台積電、美超微等電子股轉為弱勢，因此資金轉進低本益比、低基期、高殖利率的防禦型股票。但是未來台股轉折重點是5月22日的輝達財報，以及6月初登場的台北國際電腦展，輝達創辦人黃仁勳、AMD董事長蘇姿丰、美超微創辦人梁見後等3大AI伺服器巨頭，將齊聚台北，投資市場的氣氛將有所改變。