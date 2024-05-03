已停產40年的艾雷島傳奇酒廠Port Ellen近日重新啟用，廠藏逾40年的高年份威士忌也得重見天日，温昇豪受邀見證這個感人的歷史時刻，搶先品飲兩款44年高年份「Port Ellen Gemini源啟雙生復廠紀念原酒」，慶祝傳奇酒廠重磅回歸、重現江湖。

高年份威士忌向來珍稀難尋，幸賴傳奇酒廠Port Ellen關廠40年，完整保存了一批自1978年以歐洲橡木桶熟成的原酒，原酒完美保存經典艾雷島風土特色，有烤梨子、甜海藻的香氣，隨之而來的是酒廠長年位處海岸的海洋氣息，最後是燃燒後的篝火、煙燻味，伴隨太妃糖的柔軟甜香，口感滑順，餘韻甜美，見證Port Ellen關廠後的40年光陰歲月並未消失，而是以另一種美好的形式存在。

艾雷島傳奇酒廠Port Ellen塵封40年後重現江湖，温昇豪搶先品飲44年高年份威士忌。（DIAGEO提供）

向來感性的温昇豪受邀品飲這款原酒，頗有感觸地說，他在演藝圈深耕數十年，深刻體驗今日的成就絕非一夕可蹴、唾手可得，而是歷經歲月無數次挫敗與不斷地追尋，才有今日的溫昇豪。

艾雷島傳奇酒廠Port Ellen塵封40年後，發表兩款44年高年份「Port Ellen Gemini源啟雙生復廠紀念原酒」，149萬9000元。（DIAGEO提供）

「Port Ellen Gemini源啟雙生復廠紀念原酒」有44年高年份雙生威士忌Gemini Original和Gemini Remnant，全球限量274組，台灣限量24組。

法國銷售第一、100%雙桶工藝的「亞伯樂」（A’bunadh）將於5月17日起至5月26日期間舉辦「伯樂饗頌」品酩會，特別選在台中新地標誠品480別館登場，邀請「亞洲最佳女主廚」陳嵐舒掌廚，為亞伯樂酒款訂做期間限定的佳餚，有法式午茶與晚宴菜式，限量席位登場。

亞伯樂威士忌邀請最美女主廚陳嵐舒攜手打造「伯樂饗頌」品酩會。（A’bunadh提供）

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