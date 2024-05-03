詐騙盛行，民眾深惡痛絕。彰化縣警局針對「假投資、解除分期付款、假檢警及AI深偽影音詐騙」4項詐騙手法，今天公開徵求反詐短影片創作，向大眾宣導如何識詐、阻詐，總獎金共7萬2000元，鼓勵創作者參與，為反詐奉獻創意。

彰化縣警局指出，短影片徵件比賽自今天起至7月15日止，詳細比賽資訊及報名表可至該局官方網站活動訊息查詢。比賽將由多位影視類專家共同評選出前3名及佳作2名，第1名可獲禮券3萬元，第2名2萬元，第3名1萬元及佳作6,000元（2名）。

彰化縣警局表示，為增強縣民對詐騙手法的認識，提升防詐免疫力，加上現今民眾接收資訊習慣以短影音為主，因此舉辦反詐徵片活動，盼透過鏡頭，藉由影像教導縣民朋友預防詐騙，同時運用網路社群媒體平台，強化宣導各式詐騙手法，推廣防詐騙資訊。

AI技術興起，變臉詐騙不再只是電影情節，警方近來發現AI人工智慧技術成為詐騙集團利用的工具，詐騙集團透過AI換臉技術假冒成知名投資專家、也能變造成親友影像視訊，民眾若疏於查證，一不小心就會掉入詐騙圈套。

警方提醒，要破解AI換臉技術的詐騙技倆，除要知道眼見不為憑、耳聽不為證，接到可疑視訊來電時，可以先請對方轉轉頭、揮揮手，辨別臉部是否有變形的情況，也可以利用彼此的共通習慣或回憶，建立專屬於自己和親友間的「專屬密碼」，藉此防止被AI假影像詐騙。

警方強調，任何影片、照片、音檔都可能是透過AI技術變造，應隨時保有警覺之心，謹慎求證，可撥打165反詐騙專線，或使用警政服務APP進行查詢。