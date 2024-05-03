桃園市大園區一名75歲陳姓老翁，昨天（2日）下午出門散步，途中因體力不支，在一處工地裡跌倒滿身泥濘，員警獲報前往關心，經詢問附近住戶後得知老翁的住處，將他平安護送返家。

大園警分局竹圍派出所於2日下午接獲民眾報案，在桃24線與海港路口旁的工地內，有一名老翁路倒全身沾滿泥巴，警方獲報到場了解，並通知救護人員前來檢查，所幸老翁僅有輕微擦傷，身體並無大礙。

員警接著詢問老翁年籍資料，但他年邁口語表達不清，加上體力不支身體虛弱，無法清楚表達自己的姓名及居住何處，僅說是住在附近出門散步，員警只好帶著老翁詢問周邊住戶，總算找到認識老翁的民眾，順利得知其住處，經與老翁兒子聯繫後，將他護送返家。

老翁兒子看見父親平安無事，頻頻向警方道謝，表示父親平常都會出門散步，沒想到這次竟然會因為體力不支跌倒，幸好有熱心民眾及警方的協助，父親才沒發生其他意外，非常感謝員警的幫忙。