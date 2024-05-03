66歲前當家主播李艷秋，時常針對時事發表看法，今（3日）她透露身體退化，開刀處理骨刺後，自嘲腿上的錨釘數量多到像「半個機器人」。但她沒放棄音樂夢，扶著助行器也要去上課，激勵人心。

李艷秋在文中表示，因為體質和老化，繼5年前動完右髖手術，左髖最近也出狀況，得了「左髖關節緣外傷性軟骨破裂合併髖臼關節壓迫症候群及關節炎」；經過醫生診斷，李艷秋的左股骨上蓋了一個骨刺組成的屋頂，切破盂唇，嚴重影響生活品質，於是開3個多小時的微創手術處理掉。

李艷秋最近進行腿部微創手術。（圖／FB@李艷秋）

李艷秋第二天就出院，自嘲：「算算腿上的錨釘，右四左二，已經有半個機器人的FU。」李艷秋這次不敢再像上次一樣急著回健身房，乖乖等拆線以及使用助行器，不再糾結NCC、監察院和官員們的所作所為，「我能幹掉自己的骨刺，但拔得了長在國家身上的骨刺嗎？我連自己養的狗都叫不動，能改變那些目空一切的政客嗎？」

李艷秋在人生下半場追尋吉他夢。（圖／李艷秋臉書）

李艷秋表示，人生下半場腦袋該清一清，她問自己有沒有不做以後會後悔的夢想？於是，李艷秋揹著吉他、撐著助行器，開始上吉他課，當撥出一組C和弦後，她覺得離夢想更近一步，幽默地說：「大巨蛋，我來了！」

最後，李艷秋提醒大家身體有恙不要拖，台灣醫療和醫術都很頂尖，也鼓勵人們勇敢追夢，「任何年紀都有做夢的權利，是夢想還是妄想，試了才知道。」