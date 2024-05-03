因應端午連假疏運需求，台鐵公司自6月7日起至6月11日，全線加開各級列車共99班，另端午連假車票自5月10日0時起開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票。

台鐵公司表示，端午加開列車包括東部地區實名制列車5班、彰化—臺北—花蓮EMU3000型自強號列車5班、潮州—臺北—花蓮EMU3000型自強號列車3班、臺北—高雄—臺東EMU3000型自強號3班、南港—彰化普悠瑪號直達車6班、七堵—潮州EMU3000型自強號直達車8班、七堵—高雄EMU900型區間快車6班。

另為加強疏運旅客，6月7日至6月11日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

台鐵公司提到，端午連假車票自5月10日0時起，開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票；另東線實名制列車班次，於5月11日0時起，開放2022年8月1日前設籍於花蓮縣、台東縣的現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者的配偶與直系血親1親等國民訂票。

台鐵公司2024年端午連假加開班次時刻表。（台鐵公司提供／蔡明亘台北傳真）

台鐵公司2024年端午連假加開班次時刻表。（台鐵公司提供／蔡明亘台北傳真）

台鐵公司2024端午連假加開班次時刻表。（台鐵公司提供／蔡明亘台北傳真）

台鐵公司2024年端午連假加開班次時刻表。（台鐵公司提供／蔡明亘台北傳真）

台鐵公司2024年端午連假加開班次時刻表。（台鐵公司提供／蔡明亘台北傳真）