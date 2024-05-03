美國2019年把大陸電信設備大廠華為列入貿易黑名單，但華為仍持續突圍，從5G發展到晶片都讓外界驚艷。知情人士透露，華為利用美國獨立基金會，以競賽的名義祕密資助大學進行尖端研究。

報導指出，華為在美國制裁下，還能在國際研究提供資助方面保持領先地位，傳出華為透過美國光學學會基金會（Optica Foundation），秘密資助美國大學前沿研究，為競賽項目提供數百萬美元的獎金，而且華為是該項競賽唯一贊助方。

美國光學學會是非營利獨立組織，旗下會員專注對光學的研究，為通訊、生物醫學檢測及雷射等科技提供支持。

報導提到，華為贊助美國光學學會基金會的研究競賽，至今已頒發數百萬美元獎金，並吸引來自全球的科學家提出過數百件研究案參賽，當中包括美國頂尖大學的研究人員。

實際連絡華為贊助競賽的申請人、相關大學主管及一名評審，他們都不知道華為贊助這項競賽。來自不同產業的參賽者也說，他們以為獎金是由美國光學學會基金會出資。

華為發言人則說，公司和美國光學學會基金會創辦該競賽的目的，是為支持全球研究和促進學術交流，華為的名字被保密，是為了避免競賽被視為促銷活動。