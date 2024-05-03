歷經疫情期間的晶片荒之後，歐洲國家開始砸錢投資半導體領域，台積電也已承諾赴德國設廠，引發市場高度關注。專家分析指出，除了高成本之外，人員管理、勞資關係與文化差異才是最需要擔憂的事情。

日經亞洲評論報導，目前歐洲半導體佔全球產能約8%，比90年代10%還要低，更別提1990年代歐洲曾佔當時的先進技術44%產能，目前亞洲已經囊括高達90%以上先進製程的產量，比例相當懸殊。

台積電與英飛淩、博世及恩智浦在歐洲成立合資企業興建12至28奈米的晶圓廠，主要用來滿足當地車用半導體的需求，然而歐洲設廠的成本遠比亞洲還要高，讓不少人替台積電緊張。

Market Intelligence & Consulting Institute電子與綠色能源中心主任Jerry Peng就提到，「對亞洲晶片商與供應商而言，在歐洲進行投資或擴張，高成本當然是一個問題，但人員管理、勞資關係與文化差異才是最需要擔憂的事情。」

談到歐洲半導體的興衰，格芯高階主管Jens Drews表示，「歐洲已經沉睡了很長一段時間，過去幾年才醒過來，雖然朝著正確的方向前進，但背後沒有足夠的動力，步調太慢也缺少足夠的資金。」