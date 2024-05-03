主持天后陶晶瑩日前在廣播節目中跳出，不捨台灣女孩、韓團成員周子瑜的道歉影片被視為笑哏，遭隊長志效在宣傳新節目短片中被模仿，有如鞭屍。此舉引來許多網友討論，有人認為陶晶瑩並非在蹭熱度，認為她利用人脈認識子瑜後還是一直在關注，值得嘉許，釣出陶晶瑩本人回應認識子瑜和周媽媽的始末。

陶晶瑩日前在廣播節目中開砲不滿JYP將子瑜的道歉影片當作笑哏重製，並透露子瑜現在的情況確實像被冷凍，「快變成冷凍水餃」，當時子瑜會選擇續約是為了顧全大局，而子瑜私下曾透露「姐姐們都對她很好」，更令陶晶瑩不解為何會受到這種對待。節目內容曝光後，有不少網友也幫陶晶瑩緩頰，說：「陶晶瑩不是因為想蹭話題硬聊twice的。因為女兒喜歡，所以她時常在廣播節目聊她女兒又去日本唱片行買twice唱片」、「而且陶子姐（利用人脈）認識子瑜後還是一直在追在關注，我是覺得很值得嘉許，不會是一時的追捧蹭熱度！」。

陶晶瑩發文分享認識子瑜始末。（圖／翻攝自 Threads）

對此，陶晶瑩回應說，某年跨年女兒荳荳說想去子瑜爸媽開的咖啡店朝聖，因此讓陶晶瑩有機會認識了子瑜的爸媽，只要到台南玩都會跟子瑜爸媽請安，從沒想過有機會見到本人，後來子瑜媽媽問陶晶瑩一家是否有空到韓國玩，才知道子瑜會出現見他們，「一開始我們怕打擾、所以覺得能吃一頓飯就很幸福、就提醒小孩不要逾矩，不可以要求拍照、不可以亂問問題、不可以過度興奮打擾子瑜。」

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接著陶晶瑩一家在韓國和子瑜見到面，子瑜貼心帶他們到處逛、喝飲料，離開時不僅幫他們叫車，更主動提議拍照，讓他們一家感覺像作夢一樣，子瑜媽媽接著又熱情表示，女兒接下來幾天有空，想帶他們去玩，陶晶瑩起初推託，但子瑜媽媽表示不用客氣，便安排讓子瑜陪他們玩了好幾天，「我們很感謝，很感動，私底下其實也聊了很多，所以非常了解爸爸媽媽的辛苦、和子瑜認真拚搏的點點滴滴⋯⋯⋯⋯」。

最後，陶晶瑩更說：「謝謝，暑假還要去追（Twice）演唱會」、「那個女孩太善良，我們盡量支持她」，另外也有網友回憶說：「之前covid，子瑜捐醫療器材也是陶子姐牽線的吧，那個時候他們就有連絡了真的不是現在才蹭欸」。