桃園市楊梅區戶政事務所打造全新結婚拍照專區，用浪漫紫色作為主視覺營造優雅氛圍。（楊梅戶政事務所提供／呂筱蟬桃園傳真）

桃園市楊梅區戶政事務所打造全新結婚拍照專區，主題「來戴楊梅客家庄」，以近幾年爆紅的楊梅仙草花田為發想，用浪漫紫色作為主視覺營造優雅氛圍，鼓勵民眾來楊梅戶政所完成人生大事，為新人留下美好的甜蜜紀念。

楊梅區是桃園客家重點發展區，結婚背板「來戴楊梅客家庄」為客語發音，意思是「來住楊梅客家庄」，以紫色為主軸搭配圓形剪裁設計，象徵愛情圓滿和諧，另裝飾鏡面的Disco球代表多元成家、愛的無數面向，裝飾的永生花則有愛情開花結果寓意。

楊梅區戶政事務所主任陳起華說，楊梅戶所結婚背板在傳統的基礎下，融入創新元素，受到新人一致好評，只要年輕人喜歡、願意來拍，結婚拍照專區也能成為另類的城市行銷。她也說，桃園市推動多項婦幼政策及福利，吸引外縣市民眾移居桃園，人口持續正成長，楊梅區從2019年到2023年增加6983人，年增約1400人，成為年輕人移居桃園市最愛區域之一。

民政局長劉思遠表示，不少年輕人認為婚禮只是儀式，越來越多人選擇不宴客只登記，因應時代改變，近年來積極更新各區戶政事務所結婚背板，為新人打造夢幻的結婚拍照專區，去年完成桃園、中壢、蘆竹、大園、龜山、新屋、觀音、復興8個戶所，今年楊梅、龍潭也更新完成，大溪及八德目前規畫中。另外，平鎮戶所因舊廳舍空間不足暫無設置，待新廳舍完工後將進一步規畫。