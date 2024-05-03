高雄一名違規紅燈迴轉的男子遭警攔下，過程中男子相當不配合盤查，多次想直接離開現場，在員警勸阻下男子脾氣愈來愈暴躁，開始與員警發生肢體口角，讓員警也怒火攻心，直罵男子是「臭俗辣」。鳳山分局表示，檢視影像屬實將對該員警行政處分，後續也將持續宣導同仁執勤時之情緒管控。

一名男子在警方面前大喇喇地紅燈迴轉，警方上前將男子攔下，因怕男子站太外側被車撞，不停地想要將男子拉到路邊，沒想到男子不領情，反倒詢問員警「怎麼可以推人？」員警向男子解釋緣由後，男子突然脾氣上來，要求員警不要凶人。

沒想到口角愈演愈烈，男子不停表示自己沒有問題，員警則回覆「你違規」，讓男子頓時啞口無言，但男子砲火仍繼續攻擊，甚至拿出手機反拍員警，讓員警氣得表示「都不敢講自己違規的地方，臭俗辣」，此影片也被上傳到網路。

鳳山分局表示，攔停舉發過程中因民眾對於違規事實有意見，且屢次發動機車電門要離開，經多次勸阻無效而產生言語口角，同仁耐不住違規人重複舉動，一時情緒上來，脫口說出不適當言詞，事後對該不當行為表示懊悔，本分局經檢視影像屬實將對該員警行政處分，後續也將持續宣導同仁執勤時的情緒管控。