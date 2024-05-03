保七總隊警方獲報，以呂姓男子為首的不法集團，成立廢棄物清運行業，與新北市八里區周遭272處無人荒地合謀，隨意亂倒垃及，甚至還偽造清運車GPS軌跡，藉此躲避環保局監測，4年多來不法獲利超過5000萬元，經連月追查，日前逮捕呂在內的30人。

保七總隊刑事警察大隊日前獲報，八里區有大量違法廢棄物四處亂倒，造成環境惡臭、破壞國土資源及影響民眾健康，隨即與新北市環保局、調查局新北市調查處組成專案追查。

警方前往公司搜索。（警方提供）

警方前往公司搜索。（警方提供）

保七指出，呂嫌等人領有廢棄物再利用許可證，招攬清除、處理及申報等業務，並偽造車輛軌跡(GPS)蒙蔽環保機關查核，自2019年至2022年間，與272處廢棄物產源合謀，以跑空單方式協助營建工地、拆除工程，大量亂倒列管廢棄物。

初查4年多來，不法獲利高達5000多萬，專案人員日前兵分多路，前往新北市樹林、北市士林區，同步逮捕呂嫌在內的員工、司機共30人，全案依違反廢棄物清理法究辦。

保七總隊指出，不肖環保清潔業者為了獲鋌而走險，任意棄置排放嚴重污染環境，除了面臨刑事責任外，犯罪所得亦將會全數追徵，籲請民眾如有發現任意堆置、棄置、排放廢棄物污染環境情形，可撥打環保局檢舉專線0800-066666電話反映，保七總隊將全力查緝不法犯罪。