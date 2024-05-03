時任台南市警局祕書室前主任莊武能，2022年耶誕節到竹縣找高姓女友，未料卻發現女友跟議員同在房內，醋意滿盈的他竟男女友手機傳訊，恐嚇議員要抖出醜事，並勒索千萬。議員備妥款項要交付款項，卻未能成交，事後莊傳訊表示只是整他，但議員已報警，警方獲報以為高女恐遭挾持，莊男拒絕盤查，被連開9槍嚇阻逮捕。一審莊被犯強制罪判刑6月，妨害公務部分無罪。

莊武能2022年耶誕節到女友在新竹縣任職的度假村，敲房門後，女友竟不讓他入內，再他追問之下才知道房內有當時在地議員，莊男誤認為議員介入他與高女情感，得知議員也有配偶，便偷偷用高女手機傳訊息，一人分飾高女以及高女上市公司副總男友兩角，表示手中握有議員與高女之間有婚外情、圖利業者、偽造文書等證據，要脅千萬元，不然就把證據寄到各政黨黨部、新竹縣議會、各大雜誌媒體。

議員收到簡訊後，為想要了解對方真實身分是誰、以及希望能夠阻止對方散播謠言的行動，於是四處找友人幫忙湊齊千萬，在同年12月28日晚間到度假村，結果被不知情的員工拒收。隔天莊武能才傳簡訊告知議員，表示：「都是開玩笑，沒有要跟你要錢啦，昨天你錢放了，會叫你自己拿回去全部捐出，我不經手，這幾天玩笑開夠了，整人遊戲而已，我們感情這麼好，怎麼會抖出你。」但議員早已報警。

警方接獲報案後，得知議員遭控嚇取財，對方使用高女手機且故意隱匿身分，加上警方無法聯絡上高女，合理懷疑高女遭嫌疑人挾持，或本身即為共犯，於是追蹤高女車輛行跡，並在跨年夜發現高女汽車進入橫山分局轄區，偵查隊於器動員3部偵防車尾隨，並於渡假村啟動攔截圍捕。

未料莊武能看見多名警察喝令下車，不僅拒檢，還倒車衝撞警察，警察情急之下連開9槍嚇阻。莊武能事後表示，他不是現行犯，也沒有拘票、搜索票，不符合盤查的程序，才拒絕受檢。

新竹地院法官審理後，認為莊武能為智識正常的成年人，更身為高階警職人員，社會歷練豐富，遇感情糾紛卻不知理性、和平處理，率以脅迫手段逼使、操弄被害人行無義務之事而藉此報復，行為理當非難，依犯強制罪，處有期徒刑6月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。

監察院去年調查後認為莊武能與他人發生婚外情，並因而衍生恐嚇、遭警方盤查卻駕車試圖逃逸等不檢言行，雖已受台南市政府免職處分，然仍有懲戒必要，因此移送懲戒法院審理。