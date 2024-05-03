男人性能力好不好，測試「握手力道」就可知道？泌尿外科醫師陳昭安引述研究指出，男性握力每增加5公斤，患有勃起障礙的風險，就降低18％，顯示男人若握力越強，性功能表現亦越佳。他並打趣地說道，女生在找對象之前，不妨先握手。

醫師陳昭安在個人粉專發布影片表示，該研究指出，握力越差，弟弟垂頭喪氣，甚至出現糖尿病的機率就越高。至於為何握力與性能力有關？陳接受《ETtoday》採訪時說明，男性的性功能是健康狀況的指標，包括心肺功能、荷爾蒙、肌少症等，而握力與肌少症有關，也可能與性功能呈正相關。

事實上，此項發現是來自於南韓全南國立大學（Chonnam National University）所做的研究，針對1771名50歲以上男性，評估其性行為能力，並測試是否具有勃起障礙。研究中，這些受試者透過握力機進行檢測，結果顯示，握力每增強5公斤力道，出現勃起功能障礙的風險就降低18%；而握力低的男性，發生中度至重度勃起障礙的風險較高，可能出現糖尿病的跡象。

該研究提到，勃起障礙與男性年齡、血紅素、健康狀況與活動量息息相關。採坐姿測量的握力，可代表前臂等上肢的肌肉力量，採站姿測量握力，則可顯示下肢與核心肌肉力量。研究人員並呼籲，進行中度至劇烈運動，有助於減少25%男性勃起障礙的發生機率。