以色列無人機攻擊加薩

一名美國海軍陸戰隊軍官透露，以色列國防軍（IDF）在作戰過程中，擊落了大批自家無人機。

事實上，《戰區》（The War Zone）網2日報導，這也凸顯了美國防空部隊所面臨的嚴峻挑戰。由於無人飛行系統（UAS）和滯空攻擊彈藥（Loitering munition）日益普遍，縱使在極小的作戰行動中，軍方也面臨區分敵友無人機的問題。

美國海軍陸戰隊作戰發展與整合指揮部（Combat Development and Integration Command，CD&I）軍官普魯登（Michael Pruden）1日在「現代陸戰隊」（Modern Day Marine）年會中強調，以色列的無人機中，有多達40%都是被友軍擊落。

普魯登並未詳述這數字的具體背景，例如，這些擊落事件發生的地點或時間。不過他確實暗示，相關數據來自以色列最近的作戰行動，尤其是去年10月7日該國南部遇襲後，以軍對加薩走廊的報復攻擊。

Israel Is Shooting Down A Lot Of Its Own Drones



Israeli difficulties in separating friendly drones from hostile ones underscore critical issues that U.S. forces also need to address.



Story:https://t.co/Ao5nCKybjL — The War Zone (@thewarzonewire) May 2, 2024

「當以色列攻打加薩時，他們身在前線，要是看到一架小型無人機，但沒有立即識別，他們會怎麼做？」普魯登說，「他們會把它擊落！」他並指出，這是預設的行動方案，因為介於無人機可能被偵測到，還有它能執行某種攻擊之間的時間，往往要以「秒」計。

事實上，早在2023年10月以前，以色列就面臨大批無人機威脅，而國防軍也坦承，以往曾意外擊落自家無人機。然而，以色列國防軍公認擁有世上最先進的整合防空系統。因此，這對他們來說是一大問題，對其他軍隊來說，也不是好兆頭。普魯登表明，對以軍來說，迅速辨識敵友無人機是一大問題。同樣的，這也是美國海軍陸戰隊，還有其他美軍愈來愈必須致力因應的問題。