最近美國陸軍發佈了一支影片，其中出現了沒有露面的人、火焰與士兵等奇怪的影像素材，加上配了詭譎的音樂，令人摸不著頭緒。事實上，這是他們新的徵兵廣告，他們正在尋找加入心理戰（Psyop）部隊的人才。
美聯社報導，美國陸軍周四發佈的心理戰部門徵兵影片引發熱議，製作該影片的陸軍少校接受採訪時說，「有人觀看後會想，哇，這很有效，這就是我們正在尋找的那種富有創造性思維的人。」
所謂的心理戰部隊，他們所執行的任務大部分都是製作欺騙敵人訊息，或是在國外製造輿論，用以傳遞更複雜的消息。 然而，美軍對美國人用心理戰卻是違法的。
陸軍特種作戰司令部領導人、特種部隊徵兵人員希望，能藉由這支影片招募新兵，來從事這種經常被忽略，又鮮為人知的工作，「從戰術層面來看，心理戰任務極難展示和講述」。徵兵人員說，陸軍特種部隊的職位是最難填補的。
最著名的心理戰發生在第二次世界大戰期間，當時所謂的美國「幽靈軍團」（Ghost Army）在名為「菲爾森行動」（Operation viersen）的軍事行動中，由部隊使用充氣玩具、音響卡車和假指揮部將德軍從萊茵河上引開。
此外，製作該廣告的陸軍少校笑稱，「我們肯定都是書呆子」，會被這份工作吸引的人都擅長計畫，「他們是作家，是偉大的思想家，是有想法的人」。任職於心理戰部隊的人，通常很有創造力，如藝術家和插畫家，但其他人則是技術專家，可以透過影片或線上訊息，將這些想法化為現實。而影片曝光後，也在X社群網引起熱烈討論。
文章來源：Faceless people, invisible hands: New Army video aims to lure recruits for psychological operations
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