最近美國陸軍發佈了一支影片，其中出現了沒有露面的人、火焰與士兵等奇怪的影像素材，加上配了詭譎的音樂，令人摸不著頭緒。事實上，這是他們新的徵兵廣告，他們正在尋找加入心理戰（Psyop）部隊的人才。

美聯社報導，美國陸軍周四發佈的心理戰部門徵兵影片引發熱議，製作該影片的陸軍少校接受採訪時說，「有人觀看後會想，哇，這很有效，這就是我們正在尋找的那種富有創造性思維的人。」

所謂的心理戰部隊，他們所執行的任務大部分都是製作欺騙敵人訊息，或是在國外製造輿論，用以傳遞更複雜的消息。 然而，美軍對美國人用心理戰卻是違法的。

美陸軍發佈一支名為《機器中的幽靈 2》的影片。（影片來源／4th PSYOP Group Youtube）

👻 Ghost in the Machine



A curious sequence of videos has been released by the 4th Psychological Operations Group, titled:



1. Conditioning

2. Time

3. Belief



This intriguing pattern seems to pose a number of questions:



- Who is being conditioned?

- Over what period of time?

-… pic.twitter.com/MtHfewbJg7 — Jake (@JakeCan72) May 1, 2024

陸軍特種作戰司令部領導人、特種部隊徵兵人員希望，能藉由這支影片招募新兵，來從事這種經常被忽略，又鮮為人知的工作，「從戰術層面來看，心理戰任務極難展示和講述」。徵兵人員說，陸軍特種部隊的職位是最難填補的。

👀



You guys need to watch this...



The US Army’s 4th PSYOP Group dropped 2 videos during last night’s Power Hour, including Ghost in the Machine 2. We found this to be both interesting and encouraging based on our recent discussions…



(more context in replies) https://t.co/MYMOlKlEyH pic.twitter.com/SZ1gyKFRsv — Jon Herold (@patel_patriot) May 2, 2024

最著名的心理戰發生在第二次世界大戰期間，當時所謂的美國「幽靈軍團」（Ghost Army）在名為「菲爾森行動」（Operation viersen）的軍事行動中，由部隊使用充氣玩具、音響卡車和假指揮部將德軍從萊茵河上引開。

70 years ago today The Ghost Army began Operation VIERSEN, their biggest deception of #WWII http://t.co/mUzU1QhLSF pic.twitter.com/yaXxsDh11b — Rick Beyer (@GhostArmy23) March 18, 2015

此外，製作該廣告的陸軍少校笑稱，「我們肯定都是書呆子」，會被這份工作吸引的人都擅長計畫，「他們是作家，是偉大的思想家，是有想法的人」。任職於心理戰部隊的人，通常很有創造力，如藝術家和插畫家，但其他人則是技術專家，可以透過影片或線上訊息，將這些想法化為現實。而影片曝光後，也在X社群網引起熱烈討論。