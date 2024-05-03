余天女婿「捲千萬詐騙案」 當收水手！狼狽落網畫面曝光

民進黨前立委余天，及資深藝人李亞萍的女兒余苑綺於2022年8月因癌症病逝，其夫Gary陳鑒上月30日涉嫌為詐團「收水手」，並在收取贓款時被新北市海山警分局當場依法《詐欺罪嫌》逮捕歸案，昨（3）日已移送新北地檢署偵辦，聲請羈押獲准。
警方表示，一名陳姓男子今年2月加入LINE投資群組，陸續面交共計600萬新台幣，驚覺上當受騙後，於4月28日前往文聖所報案。警方獲報後，偕同刑大隊、偵查隊組成專案小組，指導陳男於4月30日上午9時許在板橋區民治街交付投資款項，車手李男被埋伏警力逮捕歸案。
警方循線調查，當天分別於上午10時、中午12時在板橋捷運站地下通道逮捕收水手陳男、蔡男，訊後依《加重詐欺》、違反《洗錢防制法暨組織犯罪防制條例》，移請新北檢偵辦。
事實上，警方逮捕的陳姓犯嫌，就是余天及李亞萍的女婿Gary（陳鑒），而他更疑似為車手頭，底下有一批車手，昨天已被移送新北地檢署偵辦，檢方複訓後向法院聲請羈押獲准。
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