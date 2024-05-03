新一代AI伺服器引爆液冷散熱需求，吸引國內外電源及散熱廠投入，台達電深耕電源及散熱多年，藉由電源與散熱整體解決方案優勢，在AI伺服器高階電源及液冷散熱領域站上領先之位。

鄭平表示，台達從很多年前就開始做液冷散熱，液冷散熱產品線包括：3D VC、CDU、分歧管、水冷板及冰水主機等，現在AI伺服器大部分還是氣冷散熱，但新一代功率更大的AI伺服器開始採用液冷散熱，包括板子及機櫃都開始採用液冷，我們目前正與客戶合作開發中，相較其他散熱同業，我們在客戶端都居於領先地位，液冷散熱產品預計今年下半年開始量產，明年大量出貨，在下一代AI伺服器液冷散熱，我們會有很高的市佔率。

在電動車方面，儘管近期電動車市況不佳，台達董事長海英俊表示，雖然有些電動車賣得不好，但電動車還是會成長，預估今年電動車營收還是會成長20%到30%，並可望維持獲利。

台達法說會後，多家外資發布最新報告，雖然部分外資下調台達今年及明年獲利預估，但評等多是給予「買進」，其中美系外資部分，1家美系外資為反應電動車成長趨緩，下調台達2024年營收預估，但看好AI伺服器電源強勁需求，以及AI伺服器與液冷散熱業務毛利率較一般伺服器電源及氣冷散熱產品好很多，調高台達2025年/2026年獲利預估4%/12%，給予「買進」評等，目標價430元。

兩家美系外資中的一家將台達電2024年到2026年每股盈餘下調1%到5%，重申「買進」評等及目標價360元；另一家美系外資將台達2024年每股盈餘預估下調5%，將2025年每股盈餘預估下調6%，維持「建議加碼」評等及目標價355元。

歐系外資將台達2024年/2025年每股盈餘下調15%和14%，但將目標本益比從21倍上調至23倍，給予「買進」，目標價由315元上調至343元；至於澳系外資最新報告給予「優於大盤表現」評等，目標價為379元。