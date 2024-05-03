●美國聯邦通訊委員會（FCC）呼籲國會追加撥款，供美國電信業者汰換中國設備，以應對國安風險。該主管機關表示，在獲得美國聯邦政府支持的美國電信公司中，將近40%需要政府額外提供資金才能移除華為和中興通訊的設備。移除這些中國設備估計需要斥資49.8億美元，但國會只批准19億美元經費。

●美國3月耐久財訂單經修正後為月增2.6%。排除國防項目的耐久財訂單經修正後為月增2.3%，扣除運輸項目的耐久財訂單修正後為月增0.2%。扣除飛機的非國防資本財訂單修正後為月增0.1%。美國3月工廠訂單增加1.6%，符合市場預期。扣除運輸項目的工廠訂單月增0.5%。

●美國勞工部公布，第一季非農業生產力增長0.3%，較前一季的增長3.5%大幅下滑、創下2023年首季以來新低，並低於市場預期的增長0.5%。單位勞動成本急升4.7%，創下一年來最大增幅，並超出市場預期的增加4%。

●美國3月貿易逆差為694億美元，較2月份的逆差695億美元略為縮小。3月進口額下滑1.6%，出口額減少2%。

●美國勞工部公布，上周（截至4月27日）初次請領失業給付人數與上周持平，為20.8萬人，少於市場預期的21.1萬人。上周初領失業金人數4周均值為21萬人，周減3500人。截至4月20日止當周，持續請領失業金人數與上周持平，為177.4萬人，少於市場預期的179萬人。

●人力資源顧問公司Challenger, Gray & Christmas指出，美國企業4月預計增聘9802個職位，創下2013年來同期新低；美企4月預計裁減職位數月減28%，為近6.48萬個。

●聯準會主席鮑爾表明下次行動不太可能是升息，周四美元和美國債息持續走軟，日本政府疑似趁勢再度出手，日圓站回153兌一美元大關。紐約尾盤美元指數跌0.3%，報105.39。日圓劇烈波動，盤中一度下挫1.15%，報156.29兌一美元，隨後反彈0.94%，升至153.06。據媒體報導，日本央行的經常帳顯示該央行周四可能動用了約3.5兆日圓進場拉升日圓匯率，可能是本周第二次出手。本周一，日圓在貶破160兌一美元重大關卡後隨即急速拉升，交易員認為這是日本當局買進日圓進行干預的結果，也可能意味著160已經成為日本政府的「新防線」。周四美國10年期公債殖利率一度跌3.69個基點，報4.5913%，對利率較敏感的2年期債息一度跌6.4個基點，報4.875%。

●聯準會主席鮑爾表示在通膨放緩方面缺乏進展，可能需要更長時間維持高利率，周四紐約期金收跌1.4美元或0.1%，報每盎司2309.6美元。現貨金一度跌破2300美元大關，最低觸及每盎司2285.39美元，跌約1.4%。

●因庫存意外增加，以及跡象顯示美國近期內不會降息，周四紐約期油收跌0.05美元，報每桶78.95美元，連跌第4天，並創下3月中以來新低。在投機買盤回補帶動下，倫敦布蘭特期油收漲0.23元，報每桶83.67美元。