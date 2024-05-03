根據H.I.S.資料，若跟2023年黃金周時相比，日本人這次國外旅行平均花費減少1.5%，降至204,900日圓，約1,300美元。至於平均旅行在外的天數也減少1天，縮短至6天。

相較於去歐美等國不僅所需之飛行時數較長，同時旅行開銷也較多，日本鄰近的各個海外城市就成為黃金周最佳旅遊目的地。例如，離東京1000多公里遠的首爾，是日本旅客這次最愛去的國際城市。再來是與東京距離2000多公里的台北，則位居第2。

新冠病毒從2020年開始在全球各地肆虐之前，夏威夷的檀香山一直都是日本人在黃金周最愛去的地方。不過，經過這幾年全球大環境已改變，檀香山的觀光地位已經掉到第3。

過去4年期間礙於新冠疫情，日本民眾在黃金周旅行時，多多少少都有受到抗疫規範。因今年的黃金周已完全沒有任何防疫限制，故國外旅遊的預定數量較2023年同期大增23.2%。

有位從東京周邊神奈川縣，飛到新加坡度假的日本民眾表示，因為物價太高，加上日圓又長期貶值，這次不打算以購物為主，甚至連紀念品也不會買，只想在這個花園城市到處走走，以及吃一些好吃的東西。

2024年日本黃金周是從4月底至5月初，如果這段期間日本上班族可以請個幾天假，又不被扣薪的話，最多可以高興地享有10天的長假。H.I.S.指出，雖然今年黃金周已擺脫新冠病毒的糾纏，但海外旅行預訂量還是較疫前2018年同期大減46.7%。