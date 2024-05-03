澎湃新聞3日報導，「你們出了一趟遠門，遠到要我走完一生才能見面」，5月2日凌晨，李清（以下均為化名）發了條微信朋友圈。一天前，他的姑姑一家四口從廣東清遠出發自駕旅遊。往常，他們到了目的地都會在家庭群裡說一聲，這一次，他們的手機訊號停在梅大高速大埔縣茶陽路段。

廣東梅州市梅大高速路面1日凌晨坍方，截至5月2日下午兩點造成48人死亡，涉事車輛大部分被泥土掩埋。由於部分車輛燃燒，增加救援難度，大部分車輛在陷落過程中被泥土掩蓋，掩埋深度大。此前《南方日報》報導，公路坍方路面長約17.9米，面積約184.3平方米。

澎湃新聞報導，張麗欣沒想到，原本愜意的歸鄉路途，竟成死裡逃生。

4月30日晚，她一家七口從深圳龍崗自駕回梅州老家。隔天凌晨兩點，車已行至限速100公里的梅大高速，除了開車的父親，車上的人都睡著了。直至車身猛地一晃，一下驚醒。

她回憶，當時被甩在身後的欄桿正往下陷，右邊車輪卡在開裂的路縫裡爆胎了，但父親仍緊踩緊油門，車在劇烈的搖晃與加速中險些撞上欄桿。他們最終衝過坍方，又開了幾百米才停下車。

驚魂未定，他們看著後方已成一個巨大的深坑，「車一個一個往下掉」，在爆炸聲中滾起濃煙。他們緊忙揮起手機閃光燈，但有的車並未停留，急得她外公跪在路上招手示停，他們一起喊著「不要過來！」，才陸續有車停下。

為了阻攔行車，冷藏卡車司機王向楠直接把車橫在路中。

他回憶說，原本他從雲南昆明拉了一車葡萄去福建泉州，開到當晚兩點半左右，距坍方處還有一兩百米堵車了，還有的車逆行而過。他便下車去看了路況，「那邊坑還很深，裡面車疊著車在冒火，有『砰砰』的聲音。」

當他把全長十二米多的貨車停好，四個車道基本沒啥通車的空隙了，之後他便和妻子忙著跟車主解釋前方路斷了。

同樣自駕回梅州老家的胡軍濤，也目睹了坍方後的驚險一幕。

因高速上匯入的車流不斷增多，他們沒能趕在4月30日到家。當晚10點，他一家三口停在服務區休息，妻子說換她來開，當時他嫌她開得慢，但還是答應了。

臨下高速口，車突然減速了。在後排昏昏欲睡的他看見，前方冒著白煙，左邊護欄歪了一大塊，他陡覺不妙：不會是出車禍了？很快，前車開起雙閃，司機下車示意他們後退，他才知道坍方了。

據他5月1日凌晨2：27發的微信朋友圈截圖，夜幕下，大片濃煙在火光映照下被染成紅色，「橋斷了，好多車掉下去了，不斷的爆炸聲。我們離死亡就差100米。」

等待交通指揮和救援時，他妻子在車裡止不住地流淚。他安慰說，如果不是她開得慢，一家人可能就出事了。她回道，他們（出事的人）大機率也是老鄉，也只是想早點回家。當天胡軍濤和妻子見到家人那一刻，眼淚奪眶而出。

王向楠回憶，凌晨2點50分左右，消防車趕到了，將反方向車道的隔離帶打開，帶領滯留車輛調頭駛離現場。

37歲的劉永縉，選擇留在現場救援，「微猶豫一下，可能就不敢下去了。」

他記得當時有十多輛車起火，陸續有人從車裡鑽出，離火三四米遠。在發現路邊水渠有個缺口後，他順著欄桿爬下，一手開手機手電筒，一手抓著斜坡上的茅草防止打滑。

他搭救的六名傷者中，年齡最小的女孩只有3歲，將她遞給同行參與救援的年輕人時。她靠在他肩膀上吐了幾口鮮血。隨著火勢變大，熱浪撲面而來，他不敢再久留。

而張麗欣一家人，一直在坍方另一側待到早上5點。她回憶，他們幫忙救了3個人。其中有對父子，父親一手抱著兩歲半的孩子，一手拚命地摳著坍方土堆往上爬。把他們拉上來時，小孩頭磕破了，還吐了血；另一個人，也渾身是血，「好像還失憶了。我們問他車上有幾個人，他都不記得了。」

大埔縣人民醫院副院長黃啟超回憶，5月1日他們緊急調度了全縣所有救護車，從凌晨3點21分起，他們接到第一批共3名傷者之後，幾乎每5分鐘會來一名傷者。到凌晨4點多，各級領導基本趕到醫院，並抽調了5名專家參與會診。

直到早上七點，救治才稍稍放緩。黃啟超說，當天除一人到醫院時搶救無效宣布死亡，他們共收治30名傷者，3名危重傷者暫時脫離生命危險，其他傷勢較輕的，都已分類管理，有序轉診。

據新聞發布會通報，截至5月2日14時，30名傷者以骨傷、顱腦外傷、肺挫傷為主，其中28人在梅州市人民醫院救治，2名在大埔縣人民醫院住院治療。目前所有傷患均情況穩定、暫無生命危險。

5月1日早上8點多，在大埔縣茶陽鎮庵前村的何深威沿著雨後裸露的黃土上山，看到有很多輛車掉在高速下面的泥土堆。「泥裡的水很多，我們一個鴨棚也被埋了，暴雨加上坍方，可能死了四千多隻鴨子。」