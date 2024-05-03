享譽國際的國際級指揮家湯沐海首度與臺北市立國樂團合作，帶來多首重量級曲目，除了世界首演臺灣女婿作曲家江賜良的《愛的三部曲》之外，這次他也將與愛女湯蘇珊同臺，演出趙季平為國樂團改編的《第一小提琴協奏曲》。湯沐海也將邀請全場樂迷一起加入，演奏音樂鬼才譚盾的《風與鳥》手機國樂交響詩，讓鳥鳴與風聲響遍音樂廳，宛如置身山間幽谷。

小提琴家湯蘇珊。(圖/臺北市立國樂團提供)

湯沐海是中國改革開放後第一批藝術留學生，遠赴德國留學，1983年被指揮巨擘卡拉揚欽點指揮柏林愛樂；2006年起，擔任蘇黎世室內管弦樂團藝術總監；2009年出任上海愛樂藝術總監，並受邀擔任漢堡交響樂團首席客席指揮。湯沐海頗具王者性格，但與樂團工作時卻不失幽默，指揮拍點精準，擅長展現音樂裡的戲劇張力，他表示希望樂迷走進音樂廳就是要來放鬆的，「音樂是情感的表達，當語言表達不出來時，我們用音樂來代替，其實聽音樂很日常，不需要裝嚴肅。」

二胡家何佩庭。(圖/臺北市立國樂團提供)

曲目多元精彩 令人驚艷

這場音樂會曲目包括作曲家李劭晟選自民族管弦樂詩《揚子江》的〈浩蕩天上水〉樂章寫意，分段描繪流域當地音樂素材，以國樂團交響之音繪出音樂地圖。江賜良《愛的三部曲》為竹笛、胡琴與國樂團而作，由北市國胡琴團員何佩庭與香港中樂團笛子團員巫致廷夫妻共同獻演，映照當今社會AI 現象，人際間關係愈趨冷漠，藉由樂曲呈現「相遇」、「相識」和「相處」這三個重要的社交階段，透過美好的旋律，呼籲人們傳遞愛的力量。

笛子演奏家巫致廷。(圖/臺北市立國樂團提供)

譚盾的《風與鳥》手機國樂交響詩以笛子、嗩吶、二胡、古箏、琵琶等樂器奏出鳥聲，再由聽眾的手機層疊播出，一時間啁啾吱喳聲迭起，封閉的演奏廳變成山間幽谷，十分有趣，值得樂迷親身參與、體驗。趙季平《第一小提琴協奏曲》單

國際級指揮湯沐海客席北市國，5/4（六）將於臺北市中山堂中正廳與樂迷分享《愛的三部曲》。(圖/臺北市立國樂團提供)

樂章協奏曲讓小提琴深情吟唱，與樂團的深厚回響交織，祈願和平，將由天才型小提琴家湯蘇珊與國樂團合作。劉長遠長篇敘事詩《未來的希望》融合粵劇音調，以顯隱互現的旋律，層巒疊翠的音響效果，探索從孫中山推翻滿清後的大歷史場景。整場音樂會選曲充滿份量，歡迎樂迷5/4（六）19：30走進臺北市中山堂中正廳，與北市國一起沉浸在國樂裡的精采交響。

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