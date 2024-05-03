周日（5／5）進入24節氣的「立夏」，代表夏天的開始，萬物生長進入高峰期，天氣變得越來越熱。《科技紫微網》運勢專欄指出，立夏不只是農事活動的節點，同時也要注意健康，分享3招立夏補財庫的秘招，另外有2生肖在立夏前後開始轉運。

▎第1招：吃顆紅蛋

立夏節氣有吃雞蛋的習俗，象徵一整年健康與圓滿，台灣民間常在這一天吃紅蛋，表示紅紅火火、生活美滿，孩童則會進行「鬥蛋遊戲」，蛋殼不破象徵一年健康且無災無難。

▎第2招：煮盅涼湯

炎熱夏天容易讓身體出現燥熱不適，立夏時熬煮綠豆薏仁湯或紅豆蓮子湯，幫助家中長輩消暑降火，照顧家人健康，也是積累家庭福氣的方法，孝心能夠增加個人財運，全年享有好運。

▎第3招：量體重保安康

自古以來，立夏有秤體重的習俗，稱之為「立夏上秤」，由於夏天炎熱，氣候惡劣，監測自身體重，能判斷出身體是否能杜絕「苦夏」之症，以確保身體康健。

●立夏節氣前後轉運2生肖

▎生肖牛

進入立夏節氣後，生肖牛愛情運勢顯著提升，情感變得豐富，無論單身還是已有伴侶，他們都將體驗到關係中的甜蜜與和諧。此外，生肖牛在社交場合上魅力四射，容易得到他人喜愛與支持。

▎生肖兔

生肖兔的職場運勢逐漸好轉，立夏前遇到的障礙都將被清除，工作上問題獲得解決。另外，人際關係改善有助於擴展更廣泛的職業網絡，能夠為未來職涯鋪路。

★最近財運走旺？哪裡會有飛來桃花？快上《中時新聞網》LINE，鍵入自己的「星座」名稱或「運勢」搜尋。

★《中時新聞網》提醒您：命理、占星等說法僅供參考，請勿過度迷信。